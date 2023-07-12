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17:21, 12 июля 2023Мир

Столтенберг призвал НАТО и ЕС координировать усилия из-за действий России и КНР

Столтенберг: действия РФ и КНР требуют тесной координации НАТО, ЕС и азиатских партнеров
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия Китая и России требуют тесной координации усилий Североатлантического альянса, Европейского союза (ЕС) и азиатских партнеров. С таким призывом он выступил на пресс-конференции по итогам саммита организации в Вильнюсе, сообщает ТАСС.

Генсек отметил, что военно-политическому блоку приходится сталкиваться с глобальными вызовами.

По его словам, сейчас альянс укрепляет связи с Южной Кореей, Японией, Австралией и Новой Зеландией. Сотрудничество налаживается в таких сферах, как безопасность на море, борьба с изменением климата и кибербезопасность.

Ранее в НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой безопасности. В коммюнике, опубликованном по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе, говорилось, что Москва нарушила принципы и нормы, которые способствовали стабильному европейскому порядку безопасности.

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