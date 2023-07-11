В НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой безопасности

Коммюнике: Россия является самой серьезной и прямой угрозой безопасности союзников по НАТО

Россия является самой серьезной угрозой безопасности союзников по НАТО. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе.

В документе сказано, что Москва нарушила принципы и нормы, которые способствовали стабильному европейскому порядку безопасности.

«Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности союзников и миру и стабильности в Евро-атлантическом регионе», — следует из коммюнике.

Также в документе лидеры НАТО отметили, что альянс не стремится к конфронтации с Россией. В странах блока заверили, что не представляют для Москвы угрозу, однако не могут считать ее партнером из-за проводимой российскими властями политики.