Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:40, 11 июля 2023Мир

В НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой безопасности

Коммюнике: Россия является самой серьезной и прямой угрозой безопасности союзников по НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Россия является самой серьезной угрозой безопасности союзников по НАТО. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе.

В документе сказано, что Москва нарушила принципы и нормы, которые способствовали стабильному европейскому порядку безопасности.

«Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности союзников и миру и стабильности в Евро-атлантическом регионе», — следует из коммюнике.

Также в документе лидеры НАТО отметили, что альянс не стремится к конфронтации с Россией. В странах блока заверили, что не представляют для Москвы угрозу, однако не могут считать ее партнером из-за проводимой российскими властями политики.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия воспринимается ими как враг». Страны НАТО решили усилить оборону. Как прошел первый день саммита альянса?

    Квартира из популярного сервиса бронирования жилья оказалась матрасом в ванной

    Названы четыре продукта для борьбы с облысением

    23-летняя россиянка попала под следствие за секс с 14-летним школьником

    54-летняя Светлана Бондарчук опубликовала фото в купальнике из поездки на Курилы

    В НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой безопасности

    Мэра крупного города арестовали за ограбление

    Дачникам подсказали способы побороть хрен

    Россиянин избил сожительницу и рассек ей лицо катаной

    Москвичам перечислили обитающих в городе змей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости