В НАТО заявили об отсутствии стремления к конфронтации с Россией

Коммюнике: НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы

Страны НАТО не стремятся к конфронтации с Россией и не несут для нее никакой угрозы. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам первого дня саммита блока в Вильнюсе.

«Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе и в отношениях между НАТО и Россией. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России», — сказано в заявлении.

При этом в коммюнике подчеркивается, что политика России является враждебной, из-за чего альянс не может считать страну партнером. Изменения в их отношениях, как сказано в документе, будут зависеть от действий Москвы.

«Мы по-прежнему готовы поддерживать открытые каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности», — подчеркнули в НАТО. При этом члены альянса добавили, что продолжат оценивать последствия действий страны для собственной безопасности и совместно реагировать на «угрозы и враждебные действия».

В коммюнике страны-члены НАТО также сообщили, что признают место Украины в составе альянса в будущем. Страну готовы пригласить в блок при согласии всех членов НАТО и при выполнении всех необходимых условий.