Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:00, 11 июля 2023Мир

В НАТО заявили об отсутствии стремления к конфронтации с Россией

Коммюнике: НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны НАТО не стремятся к конфронтации с Россией и не несут для нее никакой угрозы. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам первого дня саммита блока в Вильнюсе.

«Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе и в отношениях между НАТО и Россией. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России», — сказано в заявлении.

При этом в коммюнике подчеркивается, что политика России является враждебной, из-за чего альянс не может считать страну партнером. Изменения в их отношениях, как сказано в документе, будут зависеть от действий Москвы.

Материалы по теме:
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023
Отношения России и США стремительно ухудшаются. Сможет ли мир избежать новой гонки вооружений и ядерной войны?
Отношения России и США стремительно ухудшаются.Сможет ли мир избежать новой гонки вооружений и ядерной войны?
14 апреля 2023
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой. Чем Москва ответит на расширение альянса?
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой.Чем Москва ответит на расширение альянса?
4 июля 2022

«Мы по-прежнему готовы поддерживать открытые каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности», — подчеркнули в НАТО. При этом члены альянса добавили, что продолжат оценивать последствия действий страны для собственной безопасности и совместно реагировать на «угрозы и враждебные действия».

В коммюнике страны-члены НАТО также сообщили, что признают место Украины в составе альянса в будущем. Страну готовы пригласить в блок при согласии всех членов НАТО и при выполнении всех необходимых условий.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу пригрозил использовать российские кассетные боеприпасы против ВСУ

    Перечислены правила поиска подходящего парфюма

    Популярный российский блогер разочаровался в жизни в США

    Десять пар близнецов родились в одной больнице одновременно

    Шансы российских магазинов заменить IKEA оценили

    Глава Минобороны Украины сообщил о создании коалиции для обучения пилотов

    Инфляцию в России назвали одной из самых низких в мире

    В НАТО признали место Украины в составе альянса

    Оперативники по камерам отследили подозреваемого в убийстве Ржицкого

    Анита Цой похвасталась сумкой по цене квартиры в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости