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13:06, 13 июля 2023Интернет и СМИ

Сообщение о 40 погибших при пожаре в Свердловской области опровергли

Власти Свердловской области опровергли сообщение о 40 погибших при пожаре в селе Шайдуриха
СюжетПожары в Свердловской области

Кадр: Telegram-канал ГУ МЧС России по Свердловской области

На сайте smbet.ru появилась новость, в которой утверждается, что пожар в Свердловской области унес жизни 40 человек. Автор заметки ссылается на официальную страницу региона во «ВКонтакте». Эту информацию там найти не удалось, а администрация группы назвала сообщение фейком.

На странице региона во «ВКонтакте» также появился пост со скриншотом заметки smbet.ru о погибших с плашкой «фейк».

«Обращаем внимание, что в сети начала распространяться недостоверная информация о пожаре в Невьянском городском округе. Данные о пострадавших и погибших в огне отсутствуют. Подобные сведения на официальных страницах Свердловской области в социальных сетях не распространялись», — сказано в заявлении на официальной странице региона.

Также на странице было сообщение о 40 поврежденных огнем строениях, но не погибших людях.

На следующий день, 13 июля, в департаменте информационной политики региона сообщили, что при пожаре в селе Шайдуриха погиб один человек, еще двое пострадали. «Медики Невьянской ЦРБ оказали необходимую помощь двум жителям, получившим ожоги при пожаре в Шайдурихе. По оперативным данным, на месте ЧП была обнаружена погибшая», — отметили в ведомстве.

Сообщение о гибели десятков людей в селе Шайдуриха не получило распространение в российских СМИ. Единичные заметки лишь опровергали эту информацию. В соцсетях посты о 40 погибших в результате пожара найти не удалось.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Варвара Кошечкина
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