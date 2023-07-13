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13:34, 13 июля 2023Моя страна

Туристы в Карачаево-Черкесии получат GPS-трекеры

Туристы в Карачаево-Черкесии получат GPS-трекеры после регистрации маршрута

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Карачаево-Черкесии туристы при регистрации маршрута смогут получить GPS-трекеры для отслеживания пути и связи со спасателями. Об этом сообщает ТАСС.

Оборудование предоставит компания МТС. «Трекеры автоматически сообщат спасателям о нештатной ситуации, например, если турист отклонился от заданного маршрута, длительное время находится без движения, упал или нажал на устройстве кнопку SOS», — говорится в сообщении.

Начальник центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС Айтек Сикалиев сообщил, что с начала года в Карачаево-Черкесии провели 14 поисково-спасательных работ. Основной причиной происшествий является пренебрежение правилами поведения в горах и регистрацией в поисково-спасательных подразделениях МЧС России.

В летний и зимний сезоны для туристов доступно 77 маршрутов, большинство из них находятся в Архызе и Домбае.

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    Варвара Кошечкина
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