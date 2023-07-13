Вор в законе Хаджи из Бейлагана предстанет перед судом за статус
В Москве завершено расследование уголовного дела 41-летнего мужчины, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР).
Фигурантом дела является вор в законе Гаджибаба Талыбханды, известный в криминальном мире как Хаджи из Бейлагана. Ему вменяется статья 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).
По данным следствия, в 2012 году он был коронован после совершения особо тяжкого преступления. В настоящее время он осужден и отбывает длительный срок.
В ходе следствия были допрошены более 20 свидетелей, в том числе специалист в области криминальной субкультуры.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем вор в законе предстанет перед судом.