Вор в законе Хаджи из Бейлагана предстанет перед судом за статус

СКР завершил следствие по делу вора в законе Хаджи из Бейлагана и отдал под суд в Москве

В Москве завершено расследование уголовного дела 41-летнего мужчины, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Фигурантом дела является вор в законе Гаджибаба Талыбханды, известный в криминальном мире как Хаджи из Бейлагана. Ему вменяется статья 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).



По данным следствия, в 2012 году он был коронован после совершения особо тяжкого преступления. В настоящее время он осужден и отбывает длительный срок.

В ходе следствия были допрошены более 20 свидетелей, в том числе специалист в области криминальной субкультуры.



Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем вор в законе предстанет перед судом.