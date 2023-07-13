В Екатеринбурге полиция начала розыск пристававшего к российским школьницам извращенца

В Екатеринбурге полиция начала разыскивать извращенца, пристававшего к школьницам на автобусной остановке. Об этом сообщает издание e1.ru.

Мужчина подошел к юным незнакомкам и стал звать их в бар, чтобы там «напиться и накуриться, а также заняться сексом». «Давай посидим, отдохнем, потрахаемся, деньги есть, не переживайте», — цитирует мужчину издание со ссылкой на видеозапись с его участием.

Школьницы несколько раз попросили мужчину не трогать их, однако тот продолжил к ним приставать. В результате отогнать мужчину смог только прохожий, который заметил происходящее.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает личность пристававшего к подросткам мужчины.