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04:50, 13 июля 2023Мир

Кандидат в президенты США выступил против приема Украины в НАТО

Кеннеди-младший назвал провокацией и дорогой к войне с Россией прием Украины в НАТО
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил против приема Украины в НАТО. Ответ его пресс-службы публикует РИА Новости.

«Господин Кеннеди выступает против членства Украины в НАТО», — ответили там. Отмечается, что Кеннеди назвал данный шаг ненужной провокацией, а также дорогой к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту. Политик добавил, что на данный момент нужно работать над деэскалацией конфликта и стремиться к миру, который «уважает безопасность, суверенитет и права обеих сторон», через переговоры.

Ранее Роберт Кеннеди-младший раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за то, что тот свел дипломатические контакты с Россией к языку угроз и оскорблениям. Он напомнил, что американские лидеры ранее лично вели диалог с советскими коллегами.

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    Марина Совина
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