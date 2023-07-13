Кандидат в президенты США выступил против приема Украины в НАТО

Кеннеди-младший назвал провокацией и дорогой к войне с Россией прием Украины в НАТО

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил против приема Украины в НАТО. Ответ его пресс-службы публикует РИА Новости.

«Господин Кеннеди выступает против членства Украины в НАТО», — ответили там. Отмечается, что Кеннеди назвал данный шаг ненужной провокацией, а также дорогой к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту. Политик добавил, что на данный момент нужно работать над деэскалацией конфликта и стремиться к миру, который «уважает безопасность, суверенитет и права обеих сторон», через переговоры.

Ранее Роберт Кеннеди-младший раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за то, что тот свел дипломатические контакты с Россией к языку угроз и оскорблениям. Он напомнил, что американские лидеры ранее лично вели диалог с советскими коллегами.