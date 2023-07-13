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12:57, 13 июля 2023Мир

Пентагон предложил Украине помощь с разминированием

Пентагон предложил Украине помочь разминировать районы, где применят кассетные боеприпасы
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Пентагон предложил Украине помочь разминировать районы, где применят кассетные боеприпасы из США. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, передает CNN.

«Они [украинцы] будут вести учет районов, где будут применять их [боеприпасы], и отдавать приоритет разминированию. А мы будем помогать им в этом в тех местах, где нам будут предоставлены необходимые условия», — сказал он.

Ранее Остин выступил в защиту решения об отправке Киеву кассетных боеприпасов. По словам Остина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут записывать места, где используют кассетные боеприпасы.

США объявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента Байдена заверила, что такое оружие может помочь ВСУ быстрее «освободить» потерянные территории.

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    Анастасия Заикина
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