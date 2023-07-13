Пентагон предложил Украине помощь с разминированием
Пентагон предложил Украине помочь разминировать районы, где применят кассетные боеприпасы из США. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, передает CNN.
«Они [украинцы] будут вести учет районов, где будут применять их [боеприпасы], и отдавать приоритет разминированию. А мы будем помогать им в этом в тех местах, где нам будут предоставлены необходимые условия», — сказал он.
Ранее Остин выступил в защиту решения об отправке Киеву кассетных боеприпасов. По словам Остина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут записывать места, где используют кассетные боеприпасы.
США объявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента Байдена заверила, что такое оружие может помочь ВСУ быстрее «освободить» потерянные территории.