Пентагон предложил Украине помощь с разминированием

Пентагон предложил Украине помочь разминировать районы, где применят кассетные боеприпасы

Пентагон предложил Украине помочь разминировать районы, где применят кассетные боеприпасы из США. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, передает CNN.

«Они [украинцы] будут вести учет районов, где будут применять их [боеприпасы], и отдавать приоритет разминированию. А мы будем помогать им в этом в тех местах, где нам будут предоставлены необходимые условия», — сказал он.

Ранее Остин выступил в защиту решения об отправке Киеву кассетных боеприпасов. По словам Остина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут записывать места, где используют кассетные боеприпасы.

США объявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента Байдена заверила, что такое оружие может помочь ВСУ быстрее «освободить» потерянные территории.