Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:41, 13 июля 2023Мир

Шеф Пентагона выступил в защиту решения об отправке Киеву кассетных боеприпасов

Шеф Пентагона Остин выступил в защиту решения об отправке Киеву кассетных боеприпасов

Фото: Ting Shen / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Шеф Пентагона Ллойд Остин выступил в защиту решения Вашингтона об отправке Киеву кассетных боеприпасов, несмотря на риск для гражданского населения. Об этом сообщает CNN.

«Прежде всего, я думаю, мы должны помнить, что они упорно борются, чтобы защитить свою суверенную территорию. Вы знаете, они не просят боеприпасы для вторжения… в другую страну, как это сделали русские, они с самого начала применяли кассетные боеприпасы», — заявил американский министр обороны.

По словам Остина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут записывать места, где используют кассетные боеприпасы, и будут уделять приоритетное внимание усилиям по разминированию.

Кассетные боеприпасы разбрасывают «бомбы» на больших площадях, которые могут не взорваться при ударе и могут представлять долгосрочный риск для любого, кто столкнется с ними, подобно наземным минам. Более 100 стран объявили это оружие вне закона в соответствии с Конвенцией о кассетных боеприпасах, но США, Украина и Россия не подписали этот запрет.

США объявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента Байдена заверила, что такое оружие может помочь Вооруженным силам Украины быстрее «освободить» потерянные территории.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор заявил о возможной передислокации ЧВК «Вагнер»

    Киргизия утвердила новую военную доктрину и решила укреплять армию

    В европейской стране начнут частично компенсировать ремонт одежды

    Поставки российской нефти за рубеж упали до минимума за два года

    Шеф Пентагона выступил в защиту решения об отправке Киеву кассетных боеприпасов

    Турция заявила о продолжении контактов с Россией по продлению зерновой сделки

    Гладков заявил о более чем 80 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

    Названы удешевляющие образ вещи трех популярных люксовых брендов

    Супруга Гуфа подала на развод

    РИА Новости опровергло причастность к обвинениям СБУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости