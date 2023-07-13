Шеф Пентагона выступил в защиту решения об отправке Киеву кассетных боеприпасов

Шеф Пентагона Остин выступил в защиту решения об отправке Киеву кассетных боеприпасов

Шеф Пентагона Ллойд Остин выступил в защиту решения Вашингтона об отправке Киеву кассетных боеприпасов, несмотря на риск для гражданского населения. Об этом сообщает CNN.

«Прежде всего, я думаю, мы должны помнить, что они упорно борются, чтобы защитить свою суверенную территорию. Вы знаете, они не просят боеприпасы для вторжения… в другую страну, как это сделали русские, они с самого начала применяли кассетные боеприпасы», — заявил американский министр обороны.

По словам Остина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут записывать места, где используют кассетные боеприпасы, и будут уделять приоритетное внимание усилиям по разминированию.

Кассетные боеприпасы разбрасывают «бомбы» на больших площадях, которые могут не взорваться при ударе и могут представлять долгосрочный риск для любого, кто столкнется с ними, подобно наземным минам. Более 100 стран объявили это оружие вне закона в соответствии с Конвенцией о кассетных боеприпасах, но США, Украина и Россия не подписали этот запрет.

США объявили о передаче Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента Байдена заверила, что такое оружие может помочь Вооруженным силам Украины быстрее «освободить» потерянные территории.