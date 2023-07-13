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12:38, 13 июля 2023Мир

Турция заявила о продолжении контактов с Россией по продлению зерновой сделки

Минобороны Турции: контакты с РФ, ООН и Украиной по продлению зерновой сделки продолжаются

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Турция обсуждает с Россией, ООН и Украиной продление зерновой сделки. О продолжении контактов заявил пресс-секретарь турецкого Минобороны Зеки Актюрк, сообщает ТАСС.

«Наши контакты с официальными лицами ООН, Российской Федерации и Украины относительно продления срока действия зерновой инициативы, который истекает 17 июля, продолжаются в координации с министерством иностранных дел», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что на данный момент более тысячи судов вывезли около 33 миллионов тонн зерна из украинских портов на мировые рынки. Актюрк добавил, что Турция готова содействовать и продолжит предпринимать конструктивные инициативы в вопросе продления сделки.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обсуждении выдвинутых президентом России Владимиром Путиным предложений по зерновой сделке. Он заверил, что продолжит вести переговоры по поводу черноморской инициативы с российским лидером и украинским президентом Владимиром Зеленским.

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    Семен Александров
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