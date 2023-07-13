В российских водах обнаружили опасный для мозга планктон

«Известия»: на Дальнем востоке ученые обнаружили опасный для мозга планктон псеводницшию

Российские ученые зафиксировали в море вблизи Владивостока появление микроводорослей псеводницший (Pseudo-nitzschia). Об этом пишут «Известия».

Эти диатомовые водоросли выделяют нейротоксин домоевую кислоту. Она может попасть в организм человека через употребление в пищу моллюсков и ракообразных, которые питаются водорослями. Стойкое к термической обработке и очень стабильное соединение повреждает головной мозг (т.н. Амнестическое отравление моллюсками — прим. «Ленты.ру»), также оно способен нарушить работу почек. Противоядия от домоевой кислоты не существует.

Уточняется, что опасных концентраций псеводницший в Дальневосточном регионе не обнаружено. Однако, предупреждают ученые, видна тенденция к увеличению плотности опасного планктона из-за повышения температуры океана.

