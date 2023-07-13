В российском городе изготовят рекордно большое мороженое
Норильский молочный завод установит рекорд России по изготовлению самого большого мороженого. Об этом сообщает издание «Северный край».
Пломбир весом 300 килограммов приготовят в честь 70-летнего юбилея Норильска. Продегустировать мороженое смогут все желающие — предполагается, что его хватит более чем на три тысячи порций.
Рекорд установят в воскресенье, 16 июля, на Театральной площади — для его фиксации в город приедут официальные представители Книги рекордов России. Кроме того, они зафиксируют еще один рекорд: в субботу, 15 июля, жители Норильска создадут самую длинную в стране живую цепь.
Ранее сообщалось, что тяжелоатлет из Арктики установил пять рекордов России подряд. Житель Салехарда выиграл золотую медаль на первенстве по тяжелой атлетике и установил рекорды страны в рывке и толчке.