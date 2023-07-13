В российском городе изготовят рекордно большое мороженое

В Норильске установят рекорд России по изготовлению самого большого мороженого

Норильский молочный завод установит рекорд России по изготовлению самого большого мороженого. Об этом сообщает издание «Северный край».

Пломбир весом 300 килограммов приготовят в честь 70-летнего юбилея Норильска. Продегустировать мороженое смогут все желающие — предполагается, что его хватит более чем на три тысячи порций.

Рекорд установят в воскресенье, 16 июля, на Театральной площади — для его фиксации в город приедут официальные представители Книги рекордов России. Кроме того, они зафиксируют еще один рекорд: в субботу, 15 июля, жители Норильска создадут самую длинную в стране живую цепь.

Ранее сообщалось, что тяжелоатлет из Арктики установил пять рекордов России подряд. Житель Салехарда выиграл золотую медаль на первенстве по тяжелой атлетике и установил рекорды страны в рывке и толчке.