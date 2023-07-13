Девушка нашла аккаунт мужа в соцсети и узнала неожиданную правду о его прошлом

Пользовательница Reddit нашла страницу мужа в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), которую он скрывал от нее, и узнала неожиданную правду о его прошлом. Оказалось, что супруг рассказчицы уже был помолвлен, а его первая невеста носила то же кольцо, которое он в итоге подарил жене.

Автор поста написала, что замужем два года. По ее словам, с самого начала отношений муж убедил ее не заходить на его страницу в Facebook. «У меня никогда не было аккаунта в этой соцсети, но в последнее время мне показалось, что он что-то от меня скрывает. Поэтому я решила найти его страницу», — отметила рассказчица.

Обнаружив профиль своего мужа, героиня истории узнала, что десять лет назад он был помолвлен, хотя никогда не говорил ей об этом. «Я увидела фото с его бывшей невестой. На ее руке было то же кольцо, что он подарил мне, когда делал предложение», — пожаловалась она.

Позже муж рассказчицы рассказал, что обручился сразу после окончания колледжа из-за давления экс-возлюбленной. Спустя год мужчина и его невеста расстались. Супруг героини истории добавил, что кольцо было дорогим, а он хотел сэкономить деньги, когда делал предложение будущей жене.

«Я чувствую, что меня предали. Мне стыдно, что я носила чужое кольцо, которое останется на всех наших свадебных снимках. Я не могу перестать испытывать отвращение», — призналась рассказчица. Она добавила, что задумалась о разводе, узнав правду о прошлом супруга. «Муж предложил купить новое кольцо и сходить к семейному психологу, но часть меня чувствует, что я никогда не смогу простить его за ложь», — заключила автор поста.

В комментариях многие назвали странным то, что муж рассказчицы утаил от нее помолвку с другой девушкой. Большинство комментаторов также согласились с тем, что мужчине стоило продать кольцо, предназначенное его первой невесте, и купить новое. Некоторые также предположили, что героине истории не удастся справиться с беспокойством из-за обмана супруга.