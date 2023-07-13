Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:45, 13 июля 2023Россия

Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей в детсадах Орска

Роспотребнадзор заявил, что дети в детсадах Орска массово отравились йогуртом

Фото: РИА Новости

В биоматериале отравившихся детей в Орске, а также в йогурте, который они употребляли в детских садах города, нашли стафилококковый энтеротоксин А. Об этом, называя причину массового отравления, «Ленте.ру» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.

«Эпидемическая ситуация возникла из-за грубого нарушения санитарно-эпидемиологических правил — хранении и транспортировки продукции при температуре выше +40 градусов», — сообщили в федеральной службе.

Там добавили, что вспышка заболевания локализована, работа предприятия— Новотроицкого молокозавода — и его поставки приостановлены.

О массовом отравлении в детских садах российского города стало известно 12 июля. Сообщалось, что родители стали массово звонить в скорую помощь и сообщать о плохом самочувствии детей днем ранее. 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям 3-6 лет с одинаковыми симптомами. Госпитализированы восемь, их состояние оценили как средней степени тяжести. Признаки пищевого отравления диагностировали у 36 детей в возрасте от трех до шести лет.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Слухи о нахождении Суровикина в СИЗО опровергли

    Турчак назвал политическим шоу публикацию заявления генерала «Спартака»

    Лариса Долина появилась на публике в прозрачном наряде

    В офисе Зеленского назвали три возможных исхода военных действий

    Стало известно о намерении 16-летней российской теннисистки сменить гражданство

    Задержание сотрудниками ФСБ трансгендера за финансирование ВСУ попало на видео

    Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей в детсадах Орска

    Мощный торнадо обрушился на американский регион и попал на видео

    Россияне рассказали о влиянии курса рубля на их доходы

    В Запорожской области заявили о существенных потерях ВСУ при попытке прорыва

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости