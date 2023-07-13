Информацию о нашествии саранчи в российском регионе опровергли

Власти Саратовской области опровергли сообщение о нашествии саранчи в Озинском районе

Сообщение о нашествии саранчи в Саратовской области оказалось недостоверным.

Ранее в июле в соцсетях и мессенджерах распространилось видео, на которое попало огромное количество саранчи в неизвестном населенном пункте. Telegram-канал «Саратов. Жесть 18+» написал: «Озинки, полчища саранчи. Саранча прет к нам из соседнего Казахстана».

На самом деле по кадрам не понятно, где именно снято видео. Автор ролика тоже ничего не говорит.

Агентство «Версия-Саратов» обратилось за комментарием в управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям, а также в администрацию Озинского района. «В приемной главы районной администрации нашему корреспонденту сообщили, что впервые слышат о подобной ситуации, а в управлении сказали, что информации о большом количестве насекомых к ним также не поступало», — говорится в сообщении агентства.

Глава Озинского района Антонина Галяшкина в разговоре с агентством «Регион 64» сказала, что власти постоянно контролируют ситуацию, пока большого скопления насекомых нет, все в пределах нормы.

Та же видеозапись была опубликована в сообществе «Подслушано Калмыкия» во «ВКонтакте» 3 июля. В подписи к ролику говорится, что он снят в городе Лагань.

Информация о нашествии саранчи в Саратовской области распространилась в СМИ и соцсетях. В частности, об этом написали «Взгляд-инфо», сообщество «Радар Балаково» и сообщество «Твой Курский край».