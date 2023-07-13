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01:42, 13 июля 2023Бывший СССР

В Киеве прозвучала серия взрывов

RusVesna: в Киеве, Полтаве и Хмельницкой области прогремела серия взрывов
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Серия взрывов прозвучала в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Также разрывы слышны в Полтаве и Хмельницкой области Украины. Утверждается, что обстрел ведется крылатыми ракетами «Калибр», звук пролета одной из них опознали в Кировоградской области.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил сильные взрывы в Киеве и Борисполе, Хмельницкой, Житомирской и Полтавской областях. Он отметил, что про всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В Киевской и Николаевской областях работают системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), представляющие для жителей наибольшую опасность.

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    Марина Совина
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