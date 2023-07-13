В Киеве прозвучала серия взрывов

RusVesna: в Киеве, Полтаве и Хмельницкой области прогремела серия взрывов

Серия взрывов прозвучала в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Также разрывы слышны в Полтаве и Хмельницкой области Украины. Утверждается, что обстрел ведется крылатыми ракетами «Калибр», звук пролета одной из них опознали в Кировоградской области.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил сильные взрывы в Киеве и Борисполе, Хмельницкой, Житомирской и Полтавской областях. Он отметил, что про всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В Киевской и Николаевской областях работают системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), представляющие для жителей наибольшую опасность.