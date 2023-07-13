ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в приграничном российском регионе

SHOT: ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за час трижды обстреляли Белгородскую область. Под ударом оказались Шебекинский, Краснояружский и Валуйский районы, сообщает Telegram-канал SHOT.

Минувшим вечером на территории хутора Панков разорвалось шесть снарядов, выпущенных из крупнокалиберных минометов. Предположительно, украинские вели огонь из села Рыбалкино Харьковской области. По прямой эти населенные пункты удалены друг от друга чуть более чем на 2,5 километра.

Затем под обстрел попали российские села Староселье и Дубровка. По ним было выпущено три мины калибра 120 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра соответственно.

Разрушений и пострадавших ни в одном из населенных пунктов нет.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле села Графовка пострадал один человек. Мужчина не успел уйти в укрытие и был госпитализирован с ранением предплечья и грудной клетки.

