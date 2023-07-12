При обстреле ВСУ приграничного российского региона пострадал человек

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ села Графовка

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Графовка пострадал человек. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В селе Графовка есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на улице. У него осколочные ранения предплечья и грудной клетки», — пояснил глава области.

Он добавил, что бригада скорой помощи доставляет мужчину в городскую больницу №2. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Ранее при обстреле со стороны Украины Новопетровки Валуйского городского округа Белгородской области пострадал человек. Гладков назвал состояние пострадавшего тяжелым, подчеркнув, что вся необходимая помощь ему оказывается.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.