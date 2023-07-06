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14:29, 6 июля 2023Россия

При обстреле граничащего с Украиной российского региона пострадал человек

Белгородский губернатор Гладков заявил о пострадавшем при обстреле Новопетровки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

При обстреле Новопетровки Валуйского городского округа Белгородской области пострадал человек. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Есть один пострадавший — у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение»,  — сообщил Гладков.

Глава региона назвал состояние пострадавшего тяжелым, подчеркнув, что вся необходимая помощь ему оказывается. В Новопетровке продолжается подомовой обход территории после обстрела.

За минувшие сутки, 5 июля, Вооруженные силы Украны (ВСУ) выпустили по Белгородской области не менее 103 снарядов. Под обстрелом оказались Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также Шебекинский, Валуйский и Грайворонский городские округа.

В Белгородской области действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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