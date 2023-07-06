ВСУ выпустили более ста снарядов по приграничному российскому региону

Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ выпустили по региону более ста снарядов

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории Белгородской области не менее 103 снарядов. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрелом оказались Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также Шебекинский, Валуйский и Грайворонский городские округа.

В селе Карабаново в результате минометного обстрела повреждены четыре частных домовладения. Иных разрушений нет. В результате атак никто не пострадал.

Ранее глава Белгородской области сообщил, что сформированные в регионе подразделения территориальной обороны получат оружие. По словам Гладкова, речь идет о тех формированиях, которые расположены вдоль российско-украинской границы.