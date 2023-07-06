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11:19, 6 июля 2023Россия

ВСУ выпустили более ста снарядов по приграничному российскому региону

Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ выпустили по региону более ста снарядов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории Белгородской области не менее 103 снарядов. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрелом оказались Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также Шебекинский, Валуйский и Грайворонский городские округа.

В селе Карабаново в результате минометного обстрела повреждены четыре частных домовладения. Иных разрушений нет. В результате атак никто не пострадал.

Ранее глава Белгородской области сообщил, что сформированные в регионе подразделения территориальной обороны получат оружие. По словам Гладкова, речь идет о тех формированиях, которые расположены вдоль российско-украинской границы.

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    Алан Босиков
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