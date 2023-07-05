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20:36, 5 июля 2023Россия

Батальоны территориальной обороны в Белгородской области получат оружие

Белгородский губернатор Гладков заявил о выдаче оружия части территориальной обороны

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Часть батальонов территориальной обороны в Белгородской области получит оружие. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира, трансляция которого доступна на его странице во «ВКонтакте».

По словам главы области, в течение последних месяцев прошло большое количество тренировок. Помимо того, было закуплено обмундирование и снаряжение.

«Вопрос с оружием частично решен. Такая возможность, оказалось, есть. Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства, будут вооружены», — пояснил Гладков.

В конце мая Гладков сообщил о намерении местных властей вооружить отряды теробороны. На тот момент он отмечал, что в регионе были сформированы семь батальонов, состоящие почти из трех тысяч человек.

Позднее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что в Госдуме захотели дать отрядам территориальной обороны приграничных регионов России право на использование стрелкового оружия. Также он отметил, что подготовка соответствующий поправок в законодательство уже ведется.

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    Никита Абрамов
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