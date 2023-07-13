Россиянин получил восемь лет колонии за содействие террористам

Ульяновец получил 8 лет колонии за содействие террористам из «Катиба Таухид валь‑Джихад»

Центральный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы 23-летнего жителя Ульяновска за содействие запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь‑Джихад». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, передает издание «Татарские новости Ульяновской области».

Молодой человек признан виновным по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма»). Первые два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, ульяновец поддерживал контакты с эмиссарами террористов, находящимися в Сирии. По заданию одного из них он создал учетную запись в мессенджере и передал доступ к ней. Члены террористической организации использовали канал для сбора денег на приобретение огнестрельного оружия, обмундирования и транспорта боевикам.

Фигурант дела признал свою вину в совершении преступления.