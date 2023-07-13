Мужчина целый год тайком кормил мясом дочь-веганку

Daily Mail: жена пригрозила разводом мужу, кормившему дочь-веганку мясом

Пользователь интернета поссорился с женой из-за того, что в течение целого года тайком кормил дочь-веганку мясом. Об этом он рассказал эксперту по семейным отношениям, писательнице Джейн Грин и попросил дать совет, сообщает Daily Mail.

Мужчина рассказал, что его жена стала веганкой, когда пыталась зачать ребенка. Женщина была уверена, что долгожданная беременность стала следствием отказа от пищи животного происхождения. «Когда родилась наша дочь, жена настояла на том, чтобы мы растили ее как вегана, что, честно говоря, меня очень беспокоило. Но я согласился, потому что хотел дать матери моего ребенка все, что она хотела!» — рассказывает он.

По его словам, у девочки всегда был хороший аппетит. В 2022 году она впервые захотела попробовать мясо, когда увидела, как отец ест бургер. С тех пор мужчина регулярно угощал дочь мясом, когда жены не было рядом. Однажды он забылся и накормил ребенка курицей на совместном пикнике. Его жена заметила это, и тогда он признался, что уже год дает дочери мясо. «Она пришла в ярость, начала кричать на меня. Говорила, что я "отравляю" нашу дочь и что понятия не имею, как ее организм отреагирует на мясо», — рассказал он. Между супругами вспыхнула ссора: женщина пригрозила мужу разводом, заявив, что боится доверять ему ребенка.

Эксперт отметила, что нет идеи хуже, чем запрещать ребенку есть какую-либо группу продуктов. Она рекомендовала мужчине отвести девочку на медицинское обследование и убедиться, что она получает достаточное количество питательных веществ. Грин также посоветовала мужчине поговорить с женой и объяснить ей, что желание дочери есть мясо абсолютно нормально.

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