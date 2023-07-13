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14:00, 13 июля 2023Интернет и СМИ

Россияне рассказали об экологических привычках

«ВКонтакте»: 44 процента участников исследования практикуют раздельный сбор мусора

Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

«ВКонтакте» провела исследование об экологических привычках, в ходе которого выяснилось, что более половины респондентов (56 процентов) знакомы с понятием осознанного потребления. Об этом говорится в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Кроме того, 44 процента участников опроса практикуют раздельный сбор мусора, а 95 процентов считают, что проблемы экологии важны и требуют внимания. В список самых важных проблем окружающей среды респонденты включили загрязнение морей, океанов и воздуха; рост отходов; вырубку лесов; избыток пластика и истребление диких животных.

В опросе участвовали две отдельные группы: случайная выборка пользователей соцсети и подписчики профильных экосообществ — всего тысяча человек со всех уголков России. Исследование показало, что вторая категория участников значимо выше внедряют экопрактики в свою жизнь. Больше всего темой экологии интересуются женщины, а меньше всего — подростки до 17 лет.

Отвечая на запросы экоаудитории, «ВКонтакте» запустили мини-приложение «Экологик» на платформе VK Mini Apps, которое поможет развивать экологические привычки и заботиться о природе. Так, внутри можно найти гайды по переработке мусора, материалы про ответственное потребление и полезные экосоветы.

«Когда мы провели исследование про вовлечение в тему экологии и ответственного потребления, мы поняли, что эта тема волнует людей. Более 95% пользователей "ВКонтакте" считают экотему важной. Тогда "ВКонтакте" придумала сервис, который в приятной и ненавязчивой форме помогает выработать экопривычки», — рассказала директор по развитию бизнеса «ВКонтакте» Евгения Зибарева.

Отмечается, что самым доступным способом улучшить экологическую обстановку по мнению 72 процентов респондентов является раздельный сбор мусора.

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