Собянин и Патрушев пригласили москвичей на гастрономический фестиваль

Сергей Собянин и Дмитрий Патрушев пригласили москвичей на фестиваль «Вкусы России»

Глава столицы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев посетили гастрономический фестиваль «Вкусы России» и пригласили на него москвичей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы с Дмитрием Николаевичем создали фестиваль, который проводим уже второй раз. Он действительно пользуется огромной популярностью», — заявил Собянин.

В фестивале участвуют свыше 330 продуктовых брендов из более 70 российских регионов. На 26 городских площадках можно попробовать краснодарские стейки, калининградские окорока, бурятские буузы и мини-хушуры, адыгейские сыры, бургеры из воронежской говядины, дагестанские кебабы и другие продукты.

Центральной площадкой «Вкусов России» стала Манежная площадь — там работают павильоны «Камчатский край», «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», «Смоленская область», «Республика Саха (Якутия)» и павильоны других представителей российских регионов. Гости мероприятия могут приобрести олюторскую сельдь, рыбную колбасу, специи из мха, болотные ягоды, пряники, строганину, сыры и другие продукты.

В рамках фестиваля проходят разнообразные лекции, кулинарные и ремесленные мастер-классы, спортивные соревнования, театральные постановки, выступления народных ансамблей и фолк-музыкантов.

Комплексная программа продвижения региональных продуктовых брендов «Вкусы России» реализуется министерством сельского хозяйства по поручению президента России Владимира Путина. Мероприятие продлится с 7 по 16 июля, с полной программой можно ознакомиться на его сайте.