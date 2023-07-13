В России освободят от налога на сверхприбыль несколько категорий компаний

Правительство уточнило перечень освобожденных от уплаты налога на сверхприбыль компаний

Правительство России одобрило поправки к закону о сверхприбыли и уточнило категории компаний, который будут освобождены от уплаты налога. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Из списка плательщиков нового налога дополнительно исключили кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, застройщиков, реализующих проекта с привлечением средств через эскроу-счета (только те организации, которые в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды), и компании, которые не имели выручки от реализации в 2018 и 2019 годах.

Ведомство также предложило установить особый порядок расчета налога для компаний, чья прибыль в 2022 году уменьшилась более чем вдвое по сравнению с 2021 годом. При условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021-2022 годах, ставка налога для них не должна превышать 10 процентов от прибыли за прошлый год.

Ранее газета «Коммерсантъ» подсчитала, какие компании заплатят самые большие суммы налога на сверхприбыль. По мнению издания, российские электроэнергетические компании отдадут в бюджет около 25 миллиардов рублей — главными плательщиками могут стать «Росэнергоатом» (8-10 миллиардов рублей), «Интер РАО» (4 миллиарда) и «Россети» (3,3 миллиарда). Кроме того, от 1,3 до 1,7 миллиарда рублей может заплатить «Газпром энергохолдинг», управляющий активами «Газпрома», а также его дочерние структуры.