Главарь крупнейшей банды России Джако отверг свою причастность к криминалу

Главарь крупнейшей банды России Джако заявил, что разбежавшимся свидетелям нечего бояться

Главарь крупнейшей в России организованной преступной группировки (ОПГ) Аслан Гагиев, известный в криминальном мире как Джако, отговаривал досудебщиков (участники ОПГ Джако, заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием — прим. «Ленты.ру») от дачи показаний против него. Об этом он заявил, выступая на процессе в Южном окружном военном суде, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Однако все они говорили то, что им было написано [следователями]. У кого-то это было сделано под пытками. Но даже так они не сказали ничего утвердительного», — сказал подсудимый.

«Сначала у меня была идея отказаться от дачи показаний, но я подумал, что мне уже завтра скажут: была возможность рассказать правду, почему не рассказал? Я не занимался преступной деятельностью, не получал никакой выгоды от нее. Я хочу вернуть свою жизнь», — пояснил Джако.

По его словам, сторона обвинения врет, что свидетели разбежались от страха. «Я сижу здесь — им всем бояться нечего», — добавил он.

«Я как человек гражданский даже не знаю, с какой стороны оружие брать, не знаю, что такое основные части к нему. Никто с оружием меня не видел. Однако если прочитать обвинение, то я — талантливый полководец. Не имел я такой чести — руководить своим преступным сообществом. Наоборот, я был готов всех осетин финансировать, чтобы они не занимались криминальной деятельностью», — заявил подсудимый, отвергая все выдвинутые против него обвинения.

Полное выступление Джако в суде читайте тут