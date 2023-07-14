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23:09, 14 июля 2023Россия

Кадыров захотел принять участие в следующих выборах главы Чечни

Кадыров заявил, что готов принять участие в следующих выборах главы Чечни
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности принять участие в следующих выборах руководителя региона. Об этом он заявил в Telegram-канале.

«Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать», — подчеркнул политик.

Кадыров добавил, что хочет продолжать работу, если его изберет народ. Он также призвал не верить слухам и домыслам, которые распространяют провокаторы, поскольку их цель — дестабилизировать регион и подорвать авторитет руководства Чечни.

Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров ушел в отпуск с 3 июля, его обязанности в этот период исполняет председатель правительства региона Муслим Хучиев.

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    Марина Совина
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