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13:08, 14 июля 2023Интернет и СМИ

Сообщение о покупке мест в очереди в мариупольской больнице не подтвердилось

Сообщение о покупке мест в очереди в больнице Мариуполя не подтвердилось

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

13 июля в Telegram-канале «Маріупольська міська рада» появилось сообщение, что в Мариуполе люди покупают за десять тысяч рублей места в очередях на обследование. Однако информация не подтвердилась.

В сообщении авторы канала ссылаются на комментарий пользователя Алены, опубликованный 12 июля в различных мариупольских чатах. Это единственное сообщение, которое «свидетельствует» о том, что люди якобы покупают место в очереди.

Судя по комментариям в канале «БЮРО. МАРИУПОЛЬ», у жительницы случился конфликт с одним из врачей поликлиники №458. По ее словам, после участия полиции он разрешился и врач теперь принимает не по спискам, а в порядке живой очереди.

К посту канала «Маріупольська міська рада» также прикреплена фотография, на которой запечатлена очередь, но сделана она была у крыльца городской поликлиники №2, а не возле учреждения, о котором пишет пользовательница. В Telegram-канале «Реальный Мариуполь», который является первоисточником снимка, пост был посвящен тому, что перед входом в поликлинику не установлено должного количества лавочек, поэтому людям, массово пришедшим на профосмотр от одной из городских организаций, негде сидеть.

В комментариях к публикациям жители Мариуполя действительно подтверждают информацию о том, что в поликлинике есть небольшая очередь, но речь о продаже мест не идет.

Кроме того, в Мариуполе сейчас работает большое число медиков со всей России. Многие из них взяли отпуск за свой счет и поехали помогать коллегам в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Публикация о том, что в Мариуполе якобы продают места в очереди в поликлинику, получила охват преимущественно в украинских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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