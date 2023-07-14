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18:51, 14 июля 2023Россия

Мэр Москвы и глава китайского Харбина обсудили реализацию совместных проектов

Сергей Собянин обсудил планы сотрудничества с мэром Харбина Чжан Цисяном

Фото: М. Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Глава Москвы Сергей Собянин и мэр народного правительства китайского Харбина Чжан Цисян обсудили планы сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.

Коллеги обговорили программу сотрудничества между правительством Москвы и народным правительством Харбина на 2023-2026 годы, подписанную в феврале, и обсудили перспективы развития двусторонних отношений.

Собянин и Чжан Цисян договорились о реализации совместных проектов в сферах городского управления, транспорта, образования, туризма, культуры и культурного наследия, экологии, защиты окружающей среды, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Программой сотрудничества предусмотрены развитие, обмен опытом в области реконструкции общественных пространств, организации дорожного движения и утилизации отходов, а также участие Москвы в международной торгово-экономической ярмарке в Харбине.

Кроме того, власти российского и китайского городов планируют организовать Дни Москвы, которые состоятся осенью 2023 года в Пекине, Гонконге и Харбине.

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    Варвара Родикова
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