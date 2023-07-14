Секс-коуч назвала причины исчезновения секса из отношений

Секс-коуч Кондрашева: к исчезновению секса могут привести кризис в отношениях и дети

К исчезновению секса в длительных отношениях могут привести различные факторы, в том числе появление детей, считает секс-коуч, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Кондрашева. Некоторые другие распространенные причины кризиса в интимной жизни она назвала «Ленте.ру».

Этап пополнения семьи очень сложный практически для любой пары, объяснила Кондрашева. По ее словам, в первые месяцы жизни ребенок требует много внимания, из-за чего у молодых родителей практически не остается времени на себя. Также не способствуют бурной интимной жизни недосып или послеродовая депрессия у женщин.

В этот период важно понимать, что иерархия здоровой семьи — это когда вы на первом месте, муж на втором, а ребенок на третьем, но явно не на лидерской позиции. Почему так? Потому что ребенок повзрослеет и при адекватном раскладе, по достижению совершеннолетия, покинет отчий дом, а ваш муж останется. Если мы меняем эту иерархию, то получаем уставшую и запустившую себя мать и злого, невостребованного своей же женой отец Елена Кондрашева секс-коуч

В качестве еще одной возможной причины исчезновения секса собеседница «Ленты.ру» выделила кризис в отношениях. Из-за накопленных обид и частых ссор партнеры эмоционально, а впоследствии и физически, отдаляются друг от друга. Изменить ситуацию поможет лишь честный и правильный диалог друг с другом, а также семейная психотерапия.

Также спровоцировать охлаждение в интимной жизни может скука, продолжила секс-коуч.

На одной миссионерской под одеялом «далеко не уедешь». Это может нравиться поначалу, но потом все равно хочется разнообразия. Как насчет ролевых игр или секс-игрушек и изучения новых сексуальных техник? В длительных отношениях не обойтись без экспериментов и фантазий, иначе секс превратится в рутинную обязанность Елена Кондрашева секс-коуч

По словам Кондрашевой, привести к исчезновению секса могут и различные проблемы у одного или обоих партнеров. Это могут быть финансовые трудности, ухудшение ментального и физического здоровья. На фоне любых проблем человек может замкнуться в себе и отгородиться от своего избранника невидимой стеной. В этом случае не нужно пытаться насильно спасти партнера. Лучшим решением, считает секс-коуч, станет честный диалог, в котором прозвучит вопрос: «Что я могу сейчас для тебя сделать и как мне себя вести с тобой?»

Ранее секс-коуч Майя Мазорет назвала простые и неожиданные способы оживить сексуальную жизнь в браке. В частности, она посоветовала супругам, чувствующим охлаждение, искать новые подходы друг к другу. Например, изменить привычное время или день недели для близости, отправлять эротические сообщения.