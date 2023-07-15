Стало известно о сокращении служащих Минобороны Британии

SN: Минобороны Британии сократит 3 тысячи рабочих мест и приостановит набор новых служащих

Министерство обороны Великобритании намерено сократить порядка трех тысяч гражданских служащих. Ведомство также приостановит набор новых военных для повышения зарплаты в вооруженных силах, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Информаторы из оборонной отрасли заявили о планах ведомства сократить бюджет на персонал на 5 процентов. Это предполагает цель убрать 2-3 тысячи должностей. Сокращение произойдет не за счет увольнений, а за счет незаполнения некоторых постов.

По сведениям Sky News, пауза в приеме на работу продлится несколько недель, после чего возобновится «контролируемый набор». В ведомстве заверили, что эти решения не повлияют на объемах помощи Украине.