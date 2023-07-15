Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:10, 15 июля 2023Мир

Лавров открыл генконсульство на Пхукете

Глава МИД Сергей Лавров открыл генконсульство на тайском острове Пхукет

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД Сергей Лавров открыл генконсульство на тайском острове Пхукет в ходе торжественной церемонии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Таиланд — одно из излюбленных мест отдыха россиян. И даже находясь здесь непродолжительное время, я прекрасно понимаю почему», — заявил Лавров.

По словам министра, он обсудил со своим тайским коллегой Доном Праматвинаем шаги по обеспечению работы в стране карт российской платежной системы «Мир». Он заверил, что открытие генерального консульства — важный, но не последний шаг по расширению российского присутствия в Юго-Восточной Азии.

На открытии нового здания дипмиссии присутствовали десятки россиян, проживающих в Таиланде. После церемонии министр направился на встречу с соотечественниками.

Лавров прибыл в Таиланд после поездки в Индонезии, где он принял участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Что думаешь? Оцени!
    Валентина Шварцман
    Обсудить
    Последние новости

    В России завершился весенний призыв в армию

    Усик рассказал о страхе Фьюри перед ним

    Понасенков раскрыл подробности смертельной потасовки с участием своего друга

    Маэстро Понасенков высказался об уголовном деле против его друга

    В России отреагировали на заявление Залужного о захвате Крыма

    Лавров открыл генконсульство на Пхукете

    В Минобороны заявили о попытках зарубежных СМИ сорвать весенний призыв в России

    Врач привела порядок действий при ожоге борщевиком

    Стало известно о плане США вовлечь Японию в конфликт вокруг Тайваня

    Экс-разведчик США рассказал о намеке Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости