В США заявили о лжи Зеленского о потерях ВСУ при контрнаступлении

Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть реальные потери ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть реальные данные о потерях, которые понесли Вооруженные силы страны в ходе контрнаступления. Во лжи украинского лидера уличил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на YouTube.

По словам полковника ВС США, украинская армия несет катастрофические потери с начала контрнаступления.

«Украинцы потеряли 26 тысяч человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными... Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается», — уточнил он.

При этом президент Украины по-прежнему старается скрыть реальные цифры от своих союзников и всего мира, надеясь, что из сложившейся тяжелой ситуации его спасет вмешательство в конфликт третьей стороны, убежден Макгрегор.

Ранее Макгрегор рассказал, что украинские военные разозлились на Зеленского из-за его невыполнимых приказов. По его данным, солдаты ВСУ отказываются идти в атаку и дезертируют целыми взводами.