В Минобороны заявили о попытках зарубежных СМИ сорвать весенний призыв в России

В Минобороны заявили, что зарубежные СМИ пытались сорвать весенний призыв в ВС России

Зарубежные СМИ пытались сорвать весенний призыв в Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Как заявили в военном ведомстве, иностранные СМИ предпринимали попытки негативным образом повлиять на ход призыва в стране и дискредитировать ВС РФ.

«Основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке», — отметили в Минобороны.

Ранее 15 июля Минобороны заявило о завершении весеннего призыва в России. В ведомстве уточнили, что всего в рамках кампании на службу в Вооруженные силы России направились 147 тысяч человек.

