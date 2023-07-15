Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 15 июля 2023Россия

В Минобороны заявили о попытках зарубежных СМИ сорвать весенний призыв в России

В Минобороны заявили, что зарубежные СМИ пытались сорвать весенний призыв в ВС России

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Зарубежные СМИ пытались сорвать весенний призыв в Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Как заявили в военном ведомстве, иностранные СМИ предпринимали попытки негативным образом повлиять на ход призыва в стране и дискредитировать ВС РФ.

«Основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке», — отметили в Минобороны.

Ранее 15 июля Минобороны заявило о завершении весеннего призыва в России. В ведомстве уточнили, что всего в рамках кампании на службу в Вооруженные силы России направились 147 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России завершился весенний призыв в армию

    Усик рассказал о страхе Фьюри перед ним

    Понасенков раскрыл подробности смертельной потасовки с участием своего друга

    Маэстро Понасенков высказался об уголовном деле против его друга

    В России отреагировали на заявление Залужного о захвате Крыма

    Лавров открыл генконсульство на Пхукете

    В Минобороны заявили о попытках зарубежных СМИ сорвать весенний призыв в России

    Врач привела порядок действий при ожоге борщевиком

    Стало известно о плане США вовлечь Японию в конфликт вокруг Тайваня

    Экс-разведчик США рассказал о намеке Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости