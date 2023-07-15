РЕН ТВ: ехавших в лагерь детей из ДНР бросили на вокзале в Ростове-на-Дону

Группу детей из Донецкой народной республики (ДНР), которая вместе с вожатыми и другими отдыхающими направлялась в детский лагерь в Свердловской области, бросили на вокзале в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

14 детей из Макеевки отправили в детский лагерь «Бригантина» накануне вечером. Однако при пересадке с одного поезда на другой группу отдыхающих забыли, и состав уехал без них. При этом путевки и документы брошенных детей остались в поезде, в который они не попали.

По словам матери одного из оставленных без присмотра детей, их забыли, так как у одной из подопечных началась истерика, и вожатые ждали, когда ее заберут родители. Она добавила, что после приезда взрослых «самая старшая по этим группам схватила список детей и уехала, а эти дети остались».

В результате инцидента детям пришлось разместиться прямо на вокзале Ростова-на-Дону и спать на сумках и рюкзаках. На данный момент группа находится там около 10 часов. Детей должны будут доставить в лагерь другим поездом следующей ночью. Детали происшествия устанавливаются.

В июле стало известно, что в Омске двоих детей нашли в следовавшем в Казахстан товарном поезде. Мальчиков, младшему из которых четыре года, обнаружили железнодорожники.