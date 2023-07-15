В Венесуэле выступили против возможного участия Зеленского в саммите ЕС и CELAC

Депутат из Венесуэлы Карраско назвала неуместным участие Зеленского в саммите ЕС и CELAC

Заместитель председателя комиссии по внешней политике венесуэльского парламента Иления Роса Медина Карраско заявила, что присутствие президента Украины Владимира Зеленского в саммите Европейского союза (ЕС) и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) было бы неуместным без приглашения российского лидера Владимира Путина. Ее слова приводит РИА Новости.

Карраско выступила против возможного участия Зеленского в саммите ЕС и CELAC и назвало его неуместным.

«Я не думаю, что туда можно было бы впихнуть Зеленского. Латинская Америка полна решимости участвовать в мирном урегулировании, но если вы собираетесь пригласить Зеленского, там также должен присутствовать и президент Путин», — отметила депутат.

После саммита НАТО, который прошел в Брюсселе 11-12 июля, Зеленский поблагодарил союзников 47 раз подряд. По его словам, Украина получила от союзников много «хорошего оружия».

