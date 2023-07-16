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08:39, 16 июля 2023Из жизни

Показаны самые смешные фотографии домашних животных 2023 года

Объявлены финалисты конкурса The Comedy Pet Photo Awards-2023

Фото: Kerstin Leichtenmüller / Comedy Pets

В Великобритании показали работы финалистов конкурса самых смешных фотографий с животными The Comedy Pet Photo Awards-2023. Об этом сообщили «Ленте.ру» в комитете конкурса.

В шорт-лист вошли 25 работ, в том числе две фотографии участницы из России Ланы Поляковой. На большинстве снимков запечатлены собаки и кошки, которых сфотографировали в забавных позах. Среди претендентов на победу также двухмесячный хорек Боудикка и черепаха Эдгар.

Фотографии финалистов The Comedy Pet Photo Awards-2023

Kenichi Morinaga / Comedy Pets

Жюри конкурса определит победителя, имя которого будет объявлено 11 августа. Он получит денежный приз в размере 500 фунтов стерлингов и сумка SpeedTop. Кроме того, до 6 августа любой желающий может проголосовать за понравившегося участника. Любимец публики получит «Приз зрительских симпатий».

Конкурс был создан профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. Их цель — отметить замечательную позитивную роль, которую домашние питомцы играют в нашей жизни, и поддержать движение защиты животных.

В 2022 году победителем конкурса стал Кеничи Моринага из Японии со снимком под названием «Boom, Boom!». На фотографии изображено столкновение двух котов, рыжего и белого.

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    Ксения Назарова
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