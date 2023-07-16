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05:11, 16 июля 2023Путешествия

Турист обнаружил в горах Колорадо три мумии

CBS: в Колорадо нашли три мумифицированных тела туристов без признаков насилия

Eagle County Sheriff's Office

В отдаленном туристическом кемпинге в районе Скалистых гор в американском штате Колорадо нашли мумифицированные тела трех туристов. Об этом пишет CBS News.

На прошлой неделе путешественник наткнулся на закрытую изнутри палату. Открыв ее, он увидел труп, и вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка нашли второе тело внутри укрытия, а еще один труп — снаружи. При этом ничто не указывает на насильственную гибель туристов.

Окружной шериф Ганнисон Мерди рассказал телеканалу, что, судя по состоянию тел, туристы умерли прошлой осенью или зимой. Наиболее вероятная причина их гибели — сочетание голода и обморожения. О пропавших в том районе людях ранее никто не заявлял, так что пока установить личности погибших не удалось.

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    Марина Совина
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