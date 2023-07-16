Кадыров назвал бандитским налетом рейд силовиков в Подмосковье

Глава Чечни Кадыров назвал рейд силовиков на молельные дома в Котельниках провокацией

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал рейд, проведенный в молельном помещении в Котельниках. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Действия сотрудников правоохранительных органов он назвал провокацией. Кроме того, он выразил мнение, что подобные акции без соблюдения должностных инструкций «скорее напоминают бандитский налет и заслуживают по меньшей мере служебного выговора». Кадыров также поручил Госдумы Адаму Делимханову заняться данным вопросом.

Ранее в подмосковном Дзержинском полицейские ворвались к мусульманам во время намаза и попали на видео. Силовики просили верующих предъявить документы прямо во время молитвы. После случившегося мусульманская община городского округа Котельники записала видеообращение, в котором обвинила силовиков в неуважении к молящимся. В свою очередь, жители Котельников также записали обращение к президенту, в котором заявили о правомерности действий силовиков, а также о том, что в ходе проверки были выявлены нарушения.