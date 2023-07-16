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23:35, 16 июля 2023Из жизни

Стало известно о средстве передвижения принца Уильяма

The Sun: принц Уильям добирается на встречи с Карлом III в Виндзоре на электросамокате
Принц Уильям

Принц Уильям. Фото: Pool / Reuters

Принц Уэльский Уильям добирается на встречи со своим отцом королем Великобритании Карлом III в Виндзорском замке на электросамокате. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на источники.

По информации издания, в случае необходимости он преодолевает 3-4 километра на электросамокате, чтобы увидеться с монархом. Модель средства передвижения не указывается. Год назад Уильям переехал с семьей из Кенсингтонского дворца в Лондоне в коттедж Аделаида на территории Виндзорского замка.

Ранее стало известно, что после коронации отца принц Уильям начал думать о своей будущей коронации и о том, как он сможет сделать ее более актуальной. Уильям планирует нечто более современное и простое по сравнению с коронацией Карла III, которая состоялась 6 мая 2023 года.

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    Юлия Мискевич
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