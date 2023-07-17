ЦБ поддержал открытие филиалов иностранных банков в России

«Известия»: Чистюхин заявил о поддержке ЦБ открытия филиалов иностранных банков в России

В Центробанке (ЦБ) поддерживают законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных кредитных организаций в России. Об этом в беседе с «Известиями» заявил зампред регулятора Владимир Чистюхин.

Согласно законопроекту, иностранные дружественные банки получат возможность открывать филиалы на территории России, получив соответствующую аккредитацию. Затем они смогут вести счета юрлиц, осуществлять переводы, покупать и продавать наличную и безналичную иностранную валюту.

По словам Чистюхина, предполагается, что такие филиалы будут сосредоточены на функции расчетов, и это станет удобной формой для зарубежных партнеров осуществлять банковские операции.

Как следует из законопроекта Минфина, новым структурам будет запрещено совершать сделки с физлицами, а также открывать депозиты и привлекать средства во вклады и счета в драгметаллах. Документ предполагает введение и ряда других ограничений: например, зарубежный банк сможет работать в России не более чем через один филиал. Кроме того, такие финорганизации не должны быть связаны с недружественными государствами и лицами.

По действующему законодательству иностранные банки могут открывать в России дочерние организации, полностью подконтрольные ЦБ, а через филиалы разрешалось работать до 2013 года. Как ранее рассказал «Ведомостям» генеральный директор АКРА Михаил Сухов, запрет на деятельность филиалов иностранных банков в России был результатом переговоров о вступлении России в ВТО.