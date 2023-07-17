В российском регионе задержали этническую группировку с килограммом героина

В Томске задержали главу и четверых членов этнической группировки с килограммом героина

В Томске полицейские задержали главу и участников этнической группировки, которая занималась сбытом наркотиков в Сибирском федеральном округе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, 47-летний уроженец Таджикистана организовал поставку наркотиков на территорию округа и привлек к делу 41-летнего земляка, а также граждан Узбекистана 39, 21 и 20 лет.

В машине лидера группировки во время досмотра обнаружили два свертка. В нем, как установила экспертиза, содержалось более килограмма героина. У подельников, которые продавали наркотики в розницу через закладки, изъяли более 200 свертков с запрещенными веществами и упаковочный материал. Также полицейские нашли десять тайников.

Задержанных обвинили по части 3 статьи 30 и части 4, 5 статьи 228.1 («Незаконный оборот наркотиков, совершенный организованной группой в особо крупном размере») УК РФ и заключили под стражу.