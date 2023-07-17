Путин потребовал конкретных предложений по безопасности на Крымском мосту

Путин заявил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности на Крымском мосту. Об этом в понедельник, 17 июля, он сообщил в ходе совещания, трансляция которого ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что на мосту произошел уже второй теракт. «Жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта», — заключил он и попросил доложить, как работают альтернативные маршруты в обход моста через Керченский пролив и как обеспечена их безопасность.

17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом оказалось повреждено дорожное полотно в районе 145-й опоры, временно было приостановлено движение поездов и работа Керченской паромной переправы. В результате теракта пострадал ребенок, который направлялся вместе с родителями в Крым из Белгородской области.

В октябре прошлого года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Путин тогда заявил, что заказчиками и исполнителями данного теракта были украинские спецслужбы.