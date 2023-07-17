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19:52, 17 июля 2023Россия

Путин потребовал конкретных предложений по безопасности на Крымском мосту

Путин заявил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности на Крымском мосту. Об этом в понедельник, 17 июля, он сообщил в ходе совещания, трансляция которого ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что на мосту произошел уже второй теракт. «Жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта», — заключил он и попросил доложить, как работают альтернативные маршруты в обход моста через Керченский пролив и как обеспечена их безопасность.

17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом оказалось повреждено дорожное полотно в районе 145-й опоры, временно было приостановлено движение поездов и работа Керченской паромной переправы. В результате теракта пострадал ребенок, который направлялся вместе с родителями в Крым из Белгородской области.

В октябре прошлого года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Путин тогда заявил, что заказчиками и исполнителями данного теракта были украинские спецслужбы.

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