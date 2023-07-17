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16:32, 17 июля 2023Среда обитания

Жители российского города отремонтировали яму самодельным катком

«Подъем»: жители Благовещенска отремонтировали яму во дворе дома самодельным инструментом

В Благовещенске жители многоквартирного дома решили самостоятельно отремонтировать яму во дворе, передает «Подъем».

Ремонтные работы попали на видео. На кадрах показано, как рабочие уплотняют уложенный асфальт. Для этого они используют самодельный валик с длинной ручкой. Один из рабочих водит инструментом по асфальту, при этом на крепеже валика сидит другой рабочий, помогая таким образом добавить вес самодельному устройству.

В мэрии города Telegram-каналу заявили, что не организовывали ремонт дорожного полотна, поскольку объект находится на дворовой придомовой территории, а не на улице. «Жители этого дома самостоятельно решили у себя провести ремонт за свой счет», — заявили там.

Ранее в Москве на Ленинском проспекте асфальтоукладчик обложил припаркованную во дворе иномарку. На присланной очевидцем произошедшего фотографии видно, что машина черного цвета оказалась на пятачке, по периметру которого уложен асфальт. Сам асфальтоукладчик при этом находился неподалеку.

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    Мария Черкасова
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