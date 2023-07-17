Звезда фильма «Все умрут, а я останусь» Шувалова попыталась покончить с собой

Актрису Ольгу Шувалову экстренно госпитализировали после попытки суицида

Российская актриса, исполнившая одну из главных ролей в фильме «Все умрут, а я останусь», Ольга Шувалова попыталась покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, 31-летняя артистка была госпитализирована в одну из столичных клиник с серьезным отравлением. В разговоре с врачами Шувалова сообщила, что хотела совершить самоубийство. О причинах такого решения не сообщается.

В фильмографии Шуваловой более 20 проектов, среди которых — сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Спецназ», а также картина Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь», где актриса исполнила главную роль, сыграв одну из трех подруг по имени Вика.

30 июня сообщалось, что сын российского актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. 31-летний мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой травмой. Он подчеркнул, что падение было случайным. Однако соседи заявили, что Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.