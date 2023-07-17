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02:35, 17 июля 2023Интернет и СМИ

В «Симпсонах» обнаружили мрачное предсказание на осень 2023 года

Журналистка из США Моррис нашла в «Симпсонах» предсказание войны в Косово осенью 2023 года

Кадр видео: Larone - Movies & TV / YouTube

Осенью 2023 года может начаться война в Косово, такое мрачное предсказание в одном из эпизодов сериала «Симпсоны» (The Simpsons) усмотрела журналистка из США Натали Моррис. Она объявила об этом в эфире программы Redacted News.

«Косово. Вы видели этот мем из "Симпсонов", предсказывающий войну между Косово и Сербией осенью 2023 года? Выглядит зловеще», — сказала Моррис.

Речь идет об эпизоде под названием «Дом вдали от Гомера», который вышел в 2005 году. Действие в нем происходит в том же 2023 году, а персонажи идут в кино на фильм «Оппенгеймер» — тот самый, который в действительности в настоящее время идет в кинотеатрах. Обратив на это внимание, журналистка добавила, что предсказания по сериалу часто сбывались.

Ранее блогер спас женщину, повисшую над обрывом. Оказалось, что накануне он получил печенье с предсказанием, которое сбылось в связи с этим происшествием.

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    Александра Синицына
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