Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:06, 17 июля 2023Силовые структуры

Устроивший теракт на железной дороге в Брянщине россиянин предстал перед судом

Россиянин пошел под суд за теракт на железной дороге под Брянском по заданию ГУР Украины

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Коллегия из тройки судей 2-ого Западного окружного военного суда начала рассматривать дело о теракте на железной дороге в Брянской области, совершенном по заданию военной разведки Украины жителем Пермского края Сергеем Белавиным (внесен в РФ в перечень причастных к терроризму). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

17 июля прокурор огласил заключение, согласно которому Белавин обвиняется в совершении теракта, прохождении обучения террористической деятельности, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. Он находится в СИЗО. Собеседник агентства заявил, что мужчина признал вину в полном объеме.

По данным следствия, в 2019 году россиянина завербовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и обещало платить ему за террористическую деятельность на территории России. Он дважды ездил в Киев, где учился обращаться со взрывными устройствами.

В июне 2022 года обвиняемый приехал в Россию, забрал из тайника в лесу Брянской области взрывчатое вещество, две мины, восемь электродетонаторов, два минных взрывателя, два запала, два приемо-передающих устройства и пульт дистанционного управления, изготовил взрывное устройство и 9 июля 2022 года заложил его между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре перегона станций Песчаники — Робчик в Унечском районе Брянской области.

Белавин привел устройство в действие, когда приблизился грузовой поезд. В результате повредилось железнодорожное полотно и кабина машиниста. Движение было остановлено на 10 часов. Своими действиями диверсант нанес ущерб РЖД на более 119 тысяч рублей, а локомотивному бюро «Гомель» Белорусской железной дороги — на восемь тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Штурмовик Су-25 рухнул в море на глазах у отдыхающих в Краснодарском крае. Что известно о катастрофе?

    Россиян научили работать на даче в жару без вреда для здоровья

    В правительстве подтвердили сроки восстановления Крымского моста

    Россиянкам назвали вредящую здоровью летнюю обувь

    Независимые продюсеры смогут работать на фоне забастовки актеров

    Агент Кокорина высказался о будущем футболиста в «Фиорентине»

    В Запорожской области заявили о безопасности сухопутного маршрута в Крым

    Еврокомиссия предложила ввести постоянные совместные закупки газа

    В сеть утекли данные сотрудников американских и немецких спецслужб

    Восьмилетный мальчик с пистолетом угнал машину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости