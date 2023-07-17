Устроивший теракт на железной дороге в Брянщине россиянин предстал перед судом

Россиянин пошел под суд за теракт на железной дороге под Брянском по заданию ГУР Украины

Коллегия из тройки судей 2-ого Западного окружного военного суда начала рассматривать дело о теракте на железной дороге в Брянской области, совершенном по заданию военной разведки Украины жителем Пермского края Сергеем Белавиным (внесен в РФ в перечень причастных к терроризму). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

17 июля прокурор огласил заключение, согласно которому Белавин обвиняется в совершении теракта, прохождении обучения террористической деятельности, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. Он находится в СИЗО. Собеседник агентства заявил, что мужчина признал вину в полном объеме.

По данным следствия, в 2019 году россиянина завербовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и обещало платить ему за террористическую деятельность на территории России. Он дважды ездил в Киев, где учился обращаться со взрывными устройствами.

В июне 2022 года обвиняемый приехал в Россию, забрал из тайника в лесу Брянской области взрывчатое вещество, две мины, восемь электродетонаторов, два минных взрывателя, два запала, два приемо-передающих устройства и пульт дистанционного управления, изготовил взрывное устройство и 9 июля 2022 года заложил его между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре перегона станций Песчаники — Робчик в Унечском районе Брянской области.

Белавин привел устройство в действие, когда приблизился грузовой поезд. В результате повредилось железнодорожное полотно и кабина машиниста. Движение было остановлено на 10 часов. Своими действиями диверсант нанес ущерб РЖД на более 119 тысяч рублей, а локомотивному бюро «Гомель» Белорусской железной дороги — на восемь тысяч рублей.