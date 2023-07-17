В сеть утекли данные сотрудников американских и немецких спецслужб

Spiegel: данные сотрудников спецслужб США и ФРГ утекли в сеть из-за уязвимости VirusTotal

Данные сотрудников спецслужб США и ФРГ утекли в сеть из-за уязвимости онлайн-сервиса для проверки файлов на наличие вирусов VirusTotal. Издание Der Spiegel уточняет, что в интернете нашли имена, фамилии и адреса электронных почт, а также места работы 5,6 тысячи человек из различных организаций.

По данным издания, в сети оказались личные данные сотрудников нескольких американских ведомств, в числе которых — Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство национальной безопасности, а также Киберкомандование Вооруженных сил и Министерство юстиции США. Немецкая сторона представлена федеральной полицией, Службой военной контрразведки, секретным департаментом Федеральной разведывательной службы, Федеральным ведомством по уголовным делам и управлением статистики телекоммуникаций.

Отмечается, что никаких других данных, кроме имен, места службы и электронного адреса, в списках нет, в том числе и файлов, которые проверялись на наличие вирусов.

Утечку уже подтвердили в Федеральном управлении по информационной безопасности ФРГ. В нем добавили, что неоднократно предупреждали компании и государственные институты страны, что им не стоит пользоваться VirusTotal. Теперь это предупреждение превратилось в настоятельную рекомендацию. При этом немецкие специалисты опасаются, что достоянием общественности однажды могут стать и секретные документы.

Ранее россиян предупредили о масштабной волне фишинговых атак на пользователей Telegram, которая началась еще осенью 2022 года. Специалисты добавили, что фишинг стал самым популярным способом кражи данных в мессенджере.

VirusTotal — популярная платформа для проверки файлов на содержание вирусов. Сервис принадлежит корпорации Alphabet, которая также владеет компанией Google. Базу данных платформы используют десятки крупнейших разработчиков антивирусного программного обеспечения.